مقتل 17 شخصا على الأقل في غرق قارب في جنوب السودان

لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم إثر غرق قارب في دولة جنوب السودان، بحسب ما ذكره متحدث باسم السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن القارب انقلب في منطقة مستنقعات بالنيل الأبيض، أثناء إبحاره إلى مدينة بور عاصمة إقليم جونقلي.

وأضاف أن القارب انقلب على ما يبدو بسبب اكتظاظه بالركاب والكثير من البضائع.

وبحسب البياناتن فقد كان القارب يحمل على متنه 30 راكبا، ونجا من الحادث الذي وقع مساء الخميس، 17 راكبا، من بينهم خمسة مصابين.

تجدر الإشارة إلى أن النيل ومنطقة مستنقعاته هو أهم طريق لنقل الأفراد والبضائع في جنوب السودان حاليا بسبب الحرب الأهلية المستمرة وانهيار البنية التحتية.

وفي أغلب الأحيان لا يكون مستوى الماء في منطقة المستنقعات مرتفعا، إلا أن غالبية مواطني جنوب السودان لا يعرفون السباحة.