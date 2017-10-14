بالصور.. رئيس الحرس الملكي يزور العريف السبيعي ويدشن ميداني الشهداء في الحرس الملكي

قام رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، أمس، بزيارة العريف عبدالله هندي القريشي السبيعي، أحد مصابي الحرس المكي الذين أصيبوا في الاعتداء الإرهابي في جدة.

ورافق رئيس الحرس الملكي كبار ضباط الحرس، ناقلين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى المصاب، متمنين له الشفاء العاجل.

من جهة ثانية، دشن رئيس الحرس الملكي ميداني شهداء الواجب بمعهد الحرس الملكي بالطوقي، اللذين حملا اسم الشهيد وكيل رقيب حماد بن علي المطيري، والشهيد الجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي.