مصرع أربعة من عناصر الميلشيا الانقلاببة بمحافظة البيضاء

لقي أربعة من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم مصرعهم في اشتباكات مع المقاومة بمحافظة البيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والمليشيات الانقلابية في منطقة المصنعة قيفة بمديرية ولد ربيع، وأسفرت عن مصرع أربعة من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فيما استشهد أحد أفراد المقاومة.