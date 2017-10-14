 مصرع أربعة من عناصر الميلشيا الانقلاببة بمحافظة البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصرع أربعة من عناصر الميلشيا الانقلاببة بمحافظة البيضاء

مصرع أربعة من عناصر الميلشيا الانقلاببة بمحافظة البيضاء
المناطق - واس

لقي أربعة من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم مصرعهم في اشتباكات مع المقاومة بمحافظة البيضاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والمليشيات الانقلابية في منطقة المصنعة قيفة بمديرية ولد ربيع، وأسفرت عن مصرع أربعة من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فيما استشهد أحد أفراد المقاومة.

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