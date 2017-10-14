 أمير جازان : مجمع الحديث الشريف يؤكد حرص خادم الحرمين على خدمة الإسلام والمسلمين.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان : مجمع الحديث الشريف يؤكد حرص خادم الحرمين على خدمة الإسلام والمسلمين..

أمير جازان : مجمع الحديث الشريف يؤكد حرص خادم الحرمين على خدمة الإسلام والمسلمين..
المناطق - أمل بهكلي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بأن صدور الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما فيه خير هذا الوطن العزيز ، ورفعة وعلو شأن الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة.
ونوه امير منطقة جازان “بأن الأمر الملكي الكريم جاء ، انطلاقًا من الأسس التي قامت عليها المملكة العربية السعودية في رعاية بيوت الله وكتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث أقامت الجوامع والجامعات والمعاهد الإسلامية داخل وخارج المملكة لتعلم الإنسانية جمعاء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، التي تقوم على الوسطية والأخوة والعطف والرحمة”.
وبين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف ، جاء ليكون مكملاً للأدوار والخدمات التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين عبر عدد من المراكز التي تهتم بتعليم القرآن والسنة وحفظهما ، ومنها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، لطلاب العلم والدارسين والمهتمين بالعلم الشرعي ، سائلاً الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

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