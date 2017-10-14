 المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة أمنية في محافظة الجيزة والهجومين على مسجدين في أفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة أمنية في محافظة الجيزة والهجومين على مسجدين في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة أمنية في محافظة الجيزة والهجومين على مسجدين في أفغانستان
المناطق - واس

عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية في بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، والهجومين على مسجدين في أفغانستان.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة متمنياً للمصابين سرعة الشفاء، مجدداً، في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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