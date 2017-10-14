 “الشورى” يصّوت على إلزام شركات الطيران بخفض أسعار تذاكرها الداخلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الشورى” يصّوت على إلزام شركات الطيران بخفض أسعار تذاكرها الداخلية

“الشورى” يصّوت على إلزام شركات الطيران بخفض أسعار تذاكرها الداخلية
المناطق - الرياض

يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل على مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.

كما يطالب المجلس الهيئة باستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.

ووفقا لـ”الحياة”، يناقش مجلس الشورى في جلساته بعد أسبوعين لائحة المحافظة على الوثائق والمعلومات داخل أجهزة الدولة وخارجها.

ويدرس موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة ومضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس تقرير هيئة حقوق الإنسان، وتقرير هيئة تقويم التعليم، وتقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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