 وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الرقيب علي الفيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة الرياض تواصل حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية بالمراكز التجاريه وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الرقيب علي الفيفي جنون “بيتكوين”.. قفزت فوق 6 آلاف دولار بمكاسب خيالية منذ بداية العام أسعار النفط تصعد إلى 57.75 دولارًا للبرميل رقم قياسي في إصدار بطاقات الهوية خلال عام واحد لأول مرة .. واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك الإعدام لقاتلَي الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل ارتفع العدد إلى 50 ألف شخص.. أردوغان يواصل حملة الاعتقالات بذريعة “الارتباط بغولن” لا تفرط في هاتفك “آيفون 6”.. 6 مميزات ستجعله صامد ومستمر أمام هواتف آبل الجديدة التعاون يتقدم للمركز السابع بفوزه على الفيصلي أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة آل ضبعان شاهد.. هيكل عظمي غريب يثير الرعب في الصين

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الرقيب علي الفيفي

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الرقيب علي الفيفي
جازان - المناطق؛

أدى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم الْيَوْمَ , بعد صلاة الجمعة بجامع محافظة العيدابي صلاة الميت على الرقيب علي بن محمد الفيفي أحد منسوبي القوات البحرية الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .
وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد .
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد الرقيب علي الفيفي ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محافظ فيفا محمد بن عبدالله الغزي ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>