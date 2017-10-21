وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الرقيب علي الفيفي

أدى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم الْيَوْمَ , بعد صلاة الجمعة بجامع محافظة العيدابي صلاة الميت على الرقيب علي بن محمد الفيفي أحد منسوبي القوات البحرية الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد الرقيب علي الفيفي ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محافظ فيفا محمد بن عبدالله الغزي ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي.