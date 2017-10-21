 لأول مرة .. واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لأول مرة .. واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك

لأول مرة .. واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك
المناطق - وكالات

عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها” من أعمال العنف في شمال العراق، وطلبت من الجيش العراقي أن يحد من تحركاته بالقرب من كركوك في المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والأكراد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إنه “تجنبا لأي سوء فهم أو مواجهات جديدة، نطلب من الحكومة المركزية تهدئة الوضع من خلال الحد من تحركات قواتها (المسلحة) الاتحادية في المناطق المتنازع عليها” والقيام حصرا بالتحركات “التي تم تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان”.

وأضافت في بيان أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اشتباكات عنيفة حول مدينة التون كوبري. وقالت “إعادة تأكيد السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها لا تغير بأي حال من الأحوال وضعها…تبقى موضع نزاع حتى يتم حل وضعها بموجب الدستور العراقي”.

وقد دخلت القوات العراقية منطقة التون كوبري، آخر منطقة يسيطر عليها الأكراد شمالي كركوك، بعد اشتباكات مع قوات البشمركة، حسبما نقل مراسلنا عن مصدر عسكري عراقي الجمعة.

وقد أدت الاشتباكات إلى دفع قوات البشمركة للانسحاب باتجاه أربيل، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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