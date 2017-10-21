 جنون “بيتكوين”.. قفزت فوق 6 آلاف دولار بمكاسب خيالية منذ بداية العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جنون “بيتكوين”.. قفزت فوق 6 آلاف دولار بمكاسب خيالية منذ بداية العام

جنون “بيتكوين”.. قفزت فوق 6 آلاف دولار بمكاسب خيالية منذ بداية العام
المناطق - وكالات

قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي تجاوز الستة آلاف دولار مع استمرار مراهنة المستثمرين على واحد من الأصول به قلة في المعروض.

وربحت العملة الأصلية أكثر من 500 بالمئة منذ بداية العام، وهو مكسب يتجاوز جميع الأصول المطروحة للتداول. لكن البيتكوين عملة شديدة التقلب، بحسب “سكاي نيوز”.

وبلغت بيتكوين مستوى قياسيا عند 6000.10 دولار على منصة بيتستامب وسجلت في أحدث قراءة 5964.24 دولار بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة خلال اليوم.

وبلغت قيمة البيتكوين 966 دولارا في مطلع عام 2017، وهي تخطت الأسبوع الماضي عتبة 5 آلاف دولار، علما بأنها لم تكن توازي سوى بضعة سنتات في 2009.

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