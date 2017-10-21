 بعد إثارتها جدلا واسعا .. الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل “الهر الإنسان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد إثارتها جدلا واسعا .. الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل “الهر الإنسان”

بعد إثارتها جدلا واسعا .. الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل “الهر الإنسان”
المناطق - وكالات

سارعت الشرطة الماليزية إلى نفي الشائعات التي راجت على شبكات التواصل، بعد تداول صور لمخلوق غريب بحسم قط ورأس إنسان، وقالت إن الأمر مجرد “خدعة”.

وقال قائد الشرطة في البلاد، داتوك عبد الرحمن، إن الأمر لايتعدى شائعات متداولة على الإنترنت، مضيفا” أتمنى على الناس التوقف عن تداول الأخبار عن الاكتشاف المزعوم”.

وأكد أنه لا يوجد في السجلات ما يتحدث عن مخلوق غريب في المنطقة، في إشارة إلى باهانغ غربي ماليزيا، التي يعتقد أن الصور التقطت فيها.

وكان رواد مواقع التواصل في ماليزيا تداولوا صورا وفيديوهات لمخلوق غريب، جسده مماثل لقط وله رأسه يشبه رأس البشر.

وكان المخلوق صغير بحجم اليد شاحب الهيئة ورأسه قريب من رؤوس الرضع وعليه شعر قليلا.

لكن الغريب في “الرأس البشري” وجود أنياب كبيرة، وللحيوان الغامض أيضا 4 أرجل تبرز منها مخالب طويلة، كما القطط.

ومن بين الفرضيات المتداولة بشأن المخلوق المزعوم هو أنه كان داخل مختبر، أو أنه مجرد لعبة “رضيع السيليكون” التي تباع على الإنترنت.

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