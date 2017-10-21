صحة الرياض تواصل حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية بالمراكز التجاريه

تواصل صحة الرياض جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية والمستشفيات والتي تشهد اقبالا كبير من المواطنيين والمقيمين وتستهدف الحملة الفئات الاكثر تعرضا للاصابة .وهي فئات المصابين بالأمراض المزمنة؛ كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكُلى، والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، لتقليل احتمال نقل العدوى داخل المنشآت الصحية.

كما اطلقت صحة الرياض حملتها في المراكز التجارية لاستهداف زوار المولات التجارية حيث اقيمت الحملة في مركز صحاري مول وتستمر عشرة ايام ثم تنتقل للمولات الأخرى يتم تحديدها في وقتا لاحق وذالك لاستهداف اكبر شريحة من المواطنيين والمقيمين من مرتادي تلك المولات وأشارت “اصحة الرياض ” إلى أنها وفرت اللقاحات بالمرافق الصحية التابعة لها، من مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع المحافظات، وأنه سيصاحب الحملة، تنفيذ حملة توعوية عامة مصاحبة لتثقيف المجتمع، إلى جانب سلسلة من المحاضرات الطبية، التي تستهدف العاملين الصحيين، الذين يقدمون الرعاية للفئات المعرضة للخطر، للتأكد من اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا، وفعاليته في تقليل أخطار المضاعفات الخطيرة، بسبب الإصابة بالفيروس.

وشددت “الصحة” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من : الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض .

الجدير بالذكر ان الحمله شملت جميع مناطق المملكة بمافيها المنطقة الغربية والشرقيه التي انطلقت في المراكز الصحية والمستشفيات والمولات التجاريه حيث اعلنت عن مواقع التطعيم لتستهدف اكبر شريحة من المستفيدين