مستشفى دار الشفاء يقيم ندوة عن سلامة المرضى بالمنشاءات الصحية

ضمن الأنشطة واللقاءات العلمية التي ينظمها مستشفى دار الشفاء بالرياض، استضاف المستشفى مؤخرا ندوة بعنوان ” سلامة المرضى “وقد أدار اللقاء البروفسور فارس العنزي رئيس قسم المختبر في المستشفى وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبيه للمدير العام الأستاذ تركي بن عبدالله آل محمود ثم تبع ذلك محاضرات القت الضوء على أهمية سلامة المرضى في المنشآت الصحية حيث قدمت الأميرة جواهر بنت متعب آل سعود مديرة إدارة شئون المرضى بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية بالرياض محاضره قيمة عن ” تأثير النهج متعدد التخصصات على الرعاية الصحية وتعزيز التجربة الايجابية للمريض ” وبعد ذلك القى الدكتور ناصر الطلحي الحاصل على الدكتوراه في سلامة المرضى من أستراليا محاضرة بعنوان ” أهمية مشاركة المريض في برامج سلامة المرضى ” ثم محاضره للأستاذ عبدالرحمن اليعيش أخصائي أول تدريب حيث قام باستعراض المعايير الوطنية لسلامة المرضى في المستشفيات، ثم اختتمت الندوة بنقاش من قبل الحضور والمحاضرين ثم بتوزيع الدروع وشهادات الشكر على المتحدثين والمشاركين في الندوة. وقد تناول الجميع طعام الغداء بعد اختتام أعمال الندوة.

وقد حضر عدد كبير من أطباء وموظفي مستشفى دار الشفاء بالإضافة إلى ضيوف من المستشفيات الخاصة بالرياض يتقدمهم المدير التنفيذي لمستشفى دله المهندس عساف العساف والمهندس زياد الحبيب.

وقد جاء اختيار موضوع هذه الندوة من قبل المستشفى حيث أنه محل اهتمام الجميع بالإضافة إلى أنه يشكل هاجس لكل العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص وهو معني بالإجراءات التي تتخذها المؤسسات والمنشآت الصحية لحماية المرضى من أي آثار ضاره نتيجة الخدمات الصحية، وهناك اهتمام كبير من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لسلامة المرضى حيث أشارت الدراسات أن الأخطاء الطبية لا زالت تشكل تحدياً كبيراً في مجال العناية الصحية لكل العاملين في المجال الصحي، وقد أدى كل ذلك إلى التفكير الجاد في إعادة تخطيط الإجراءات الوقائية والعلاجية لمنع حدوث الأخطاء الطبية وتطوير معايير سلامة وأمان المرضى في هيئات الاعتماد المحلية والدولية وذلك لضمان الجودة في الخدمات المقدمة حرصاً على سلامة المرضى.