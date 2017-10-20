 أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير مدني الباحة يخلي عمارة مكونة من أربعة أدوار لاندلاع حريق بالإعداد الخارجي غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي مدير تعليم نجران يوجه بدراسة قضية تسرب الطلاب فتح حركة السير على جسر الباحة بلجرشي الجديد الأسبوع القادم أمانة نجران تكثف حملاتها لتحسين مستوى الإصحاح البيئي شرطة ألمانيا: مهاجم يطعن عدداً من الأشخاص بسكين في ميونخ ارتفاع عدد ضحايا هجوم الواحات بمصر إلى 58 قتيلاً دوري أبطال أوروبا: عقوبات قاسية تواجه روما بسبب أصوات القردة

أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية

أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية
المناطق - وكالات

رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي تشريعا كان سيشدد القوانين التي تحكم منح الجنسية وتأشيرات العمل في ضربة لمسعى رئيس الوزراء مالكولم ترنبول لوقف تراجع قاعدة تأييده لصالح أحزاب اليمين المتطرف.

وقال ترنبول في أبريل إن استراليا ستلغي تأشيرات العمل المؤقتة الشائعة بين الأجانب، وتستبدلها ببرنامج حكومي جديد يتطلب إجادة أفضل للإنجليزية ومهارات وظيفية.

كما أعلن ترنبول خططا لرفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية الأسترالية بزيادة مدة الانتظار وإضافة اختبار “القيم الأسترالية” لطالبي الجنسية.

لكن مجلس الشيوخ الاسترالي، الذي لا تتمتع فيه حكومة ترنبول المنتمية ليمين الوسط بأغلبية، رفض هذه المقترحات في اقتراع مساء الأربعاء، مع إصرار المجلس على أن القواعد المقترحة تناقض قيم تعدد الثقافات الاسترالية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقد يسهم رفض مجلس الشيوخ في مزيد من تراجع تأييد ترنبول، الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نيوزبول التي تحظى بمتابعة كبيرة، وصول تأييده لأدنى مستوياته في أكثر من عامين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>