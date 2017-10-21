 140 جلدة لـ”وافدين” تعرضوا لمواطنة في عملها في جدة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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140 جلدة لـ”وافدين” تعرضوا لمواطنة في عملها في جدة!

140 جلدة لـ”وافدين” تعرضوا لمواطنة في عملها في جدة!
المناطق_جدة

قالت صحيفة محلية أن محكمة في جدة عاقبت مقيميْن، أحدهما يمني، والآخر باكستاني، وأمرت بجلد كل منهما 70 جلدة دفعة واحدة، أمام بوابة مركز الشرطة، أثناء الدوام الرسمي، بعدما أدانتهما بالتعرض لموظفة بإحدى الشركات، وصفاها بأنها «كلبة» و«ذبابة» والتعرض لها بالسب والشتم، والتلفظ عليها، والطعن في شرفها.

و أمرت المحكمة بأخذ تعهد مشدد عليهما بعدم التعرض لها بالسوء قولاً أو فعلاً. واكتسب الحكم القطعية.

يذكر أن المدانان أنكرا دعوى موظفة تتهم فيها شخصين بالتلفظ وتحقيرها ونعتها بالكلبة والذبابة وبإخراجها من عملها، ورد المتهمان وهما يمني وباكستاني على الدعوى بأنها غير صحيحة، كونها فصلت من وظيفتها بالشركة وأنكرا ما ورد في الدعوى، وقدمت المواطنة المدعية تسجيلات صوتية للمتهمين، طابقت دعوى الموظفة، وتسجيلا آخر لمحام يحذر الموظفة من تقديم الرسائل المسجلة، وأقرا للمحكمة بصوتيهما في التسجيل.

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