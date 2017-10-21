 “حساب المواطن” يختار الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم .. تعرف عليها! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن” يختار الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم .. تعرف عليها!

“حساب المواطن” يختار الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم .. تعرف عليها!
المناطق_الرياض

اختار برنامج حساب المواطن الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدمة عبر البرنامج، وذلك نظراً لكون الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي، وبحسب بيانات البرنامج ووثيقة برنامج التوازن المالي، سيكون رب كل أسرة ذكراً كان أو أنثى هو المستفيد الأساسي الذي يستلم قيمة الدعم عبر حسابه البنكي.

ويُعرف البرنامج الأسرة بأنها: مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية وفقا لموقع “سبق” .

وتمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدم عبر البرنامج، بالإضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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