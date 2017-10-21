مرتضى منصور: «السحر» سبب خسارة الزمالك أمام سموحة!

برر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خسارة فريقه أمام سموحة يوم الجمعة (0-3) بالجولة السادسة من الدوري، بسبب تسخير الفريق السكندري (الجن) للفوز بالمباريات.

وخسر الزمالك، أمام سموحة، ليفقد الفريق الأبيض النقطة التاسعة له هذا الموسم من أصل 18 نقطة متاحة.

وخرج مرتضى منصور، الذي كان حاضرًا المباراة من مدرجات ملعب بتروسبورت، ليؤكد أنَّ الهزيمة ليست فنية، وإنَّما بسبب الجن!.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنَّ لاعبي الزمالك أدَّوا ما عليهم خلال اللقاء، لكن الكرة تأبى دخول الشباك، وهذا يعود لتسخير سموحة (الجن)، من أجل الفوز بالمباريات.

كان لاعبو الزمالك، أضاعوا فرصًا عديدة خلال الشوط الأول قبل أن يفاجئهم حمدي زكي بهدف لسموحة في الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريق الأبيض، إلى غرف خلع الملابس وهو متأخر بهدف نظيف، وتبدَّل الحال تمامًا في الشوط الثاني، وقدَّم لاعبو الزمالك أداء ضعيفًا ليستغل سموحة الفرصة، ويسجل هدفين، وقال مرتضى إنَّ رئيس سموحة، أكَّد لي أنَّ رئيس سابق للزمالك يجلب ساحرًا مغربيًا؛ لعرقلة الزمالك”، وأضاف رئيس الزمالك “أُحيي فريقي على مواجهة سموحة) عباس، ولن أتحدث عن التحكيم؛ لأنَّنا كنا نواجه (الجن)”.