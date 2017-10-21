 مرتضى منصور: «السحر» سبب خسارة الزمالك أمام سموحة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مرضى السكري يطالبون وزارة الصحة بتوفير أدوات التحليل أمير الباحة إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي يجسد النهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها حادث مروري يصرع شخص ويصيب اخرين بمحافظة قلوة الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والقصيم والشمالية 5 عادات خاطئة نقوم بها بعد تناول الطعام مرتضى منصور: «السحر» سبب خسارة الزمالك أمام سموحة! “حساب المواطن” يختار الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم .. تعرف عليها! 140 جلدة لـ”وافدين” تعرضوا لمواطنة في عملها في جدة! السعودية تخاطب الأمم المتحدة: تحروا الدقة في تقاريركم وتصدوا لوسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف أمريكا تطالب بغداد بخفض التوتر قرب كركوك إنقاذ فتاة عشرينية بمكة من استئصال الرحم بمكة المكرمة جامعة الطائف : قسم هندسي نسائي في إدارة المشاريع

مرتضى منصور: «السحر» سبب خسارة الزمالك أمام سموحة!

مرتضى منصور: «السحر» سبب خسارة الزمالك أمام سموحة!
المناطق_وكالات

برر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خسارة فريقه أمام سموحة يوم الجمعة (0-3) بالجولة السادسة من الدوري، بسبب تسخير الفريق السكندري (الجن) للفوز بالمباريات.

وخسر الزمالك، أمام سموحة، ليفقد الفريق الأبيض النقطة التاسعة له هذا الموسم من أصل 18 نقطة متاحة.

وخرج مرتضى منصور، الذي كان حاضرًا المباراة من مدرجات ملعب بتروسبورت، ليؤكد أنَّ الهزيمة ليست فنية، وإنَّما بسبب الجن!.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنَّ لاعبي الزمالك أدَّوا ما عليهم خلال اللقاء، لكن الكرة تأبى دخول الشباك، وهذا يعود لتسخير سموحة (الجن)، من أجل الفوز بالمباريات.

كان لاعبو الزمالك، أضاعوا فرصًا عديدة خلال الشوط الأول قبل أن يفاجئهم حمدي زكي بهدف لسموحة في الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريق الأبيض، إلى غرف خلع الملابس وهو متأخر بهدف نظيف، وتبدَّل الحال تمامًا في الشوط الثاني، وقدَّم لاعبو الزمالك أداء ضعيفًا ليستغل سموحة الفرصة، ويسجل هدفين، وقال مرتضى إنَّ رئيس سموحة، أكَّد لي أنَّ رئيس سابق للزمالك يجلب ساحرًا مغربيًا؛ لعرقلة الزمالك”، وأضاف رئيس الزمالك “أُحيي فريقي على مواجهة سموحة) عباس، ولن أتحدث عن التحكيم؛ لأنَّنا كنا نواجه (الجن)”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>