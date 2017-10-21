 5 عادات خاطئة نقوم بها بعد تناول الطعام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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5 عادات خاطئة نقوم بها بعد تناول الطعام

5 عادات خاطئة نقوم بها بعد تناول الطعام
المناطق_وكالات

البعض منا لديه عادات روتينية يقوم بها بعد تناول وجبة الطعام، سواء تناول الشاي، أو الفاكهة أو مشاهدة التلفزيون وغيرها من الأمور، وبعض هذه السلوكيات والعادات تأثر سلبيًا على هضم الطعام والصحة، ولهذا حذر الخبراء من 5 أمور عليك تجنبها بعد تناولك وجبة الطعام، بحسب موقع “mavcure” المختص بالصحة، وهي ما يلي:
1- النوم: يشعر بعض الناس بالنعاس بعد تناوله الطعام خاصة الوجبة دسمة، إلا أن النوم مباشرة بعد الطعام ضار لأن المعدة تهضم الطعام أثناء اللاوعي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التهابات بالأمعاء ومشاكل في المعدة.
2- تناول الفاكهة: الفاكهة مفيدة جدًا للصحة العامة، إلا أن توقيت تناولها قد يجعلها ضارة، مثل تناولها بعد الطعام مباشرة، لأنها فوائدها ستنعدم، بل على العكس تمامًا ربما تتسبب في ضرر كبير، لأنها ستأخذ مكان الهواء الموجود في المعدة. وينصح خبراء التغذية بتناول الفاكهة بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام.
3- الشاي:تناول الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، يعرقل هضم المعدة للبروتينات، بسبب كمية الأحماض الكبيرة التي يحتوي عليها.
4- الاستحمام: الاستحمام يزيد من تدفق الدم، ويتركز هذا التدفق بالأساس في اليدين والقدمين، أي تقل كمية الدم المتدفقة إلى المعدة، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم، وفي نهاية الأمر قد يصاب الشخص بعسر الهضم.
5- المشي: يؤثر المشي بعد تناول الطعام مباشرة على الجهاز الهضمي وعملية الأيض. وبناء على ذلك يفقد الطعام كل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه ويصبح بلا فائدة، لهذا إذا أردت المشي فيجب أن يكون بعد ساعة على الأقل من تناولك وجبة الطعام.

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