حادث مروري يصرع شخص ويصيب اخرين بمحافظة قلوة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات مساء الجمعه عن حادث تصادم 3 سيارات بمحافظة قلوه – مخطط الشغار – قبل مثلث الشعراء – امام محطة الخليج

وقال الزهراني : تم توجيه ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة للموقع قامت بعملية الفرز للحالات المتواجده بالموقع ومباشرتها حتى وصول فرق الدعم المتجه للموقع واتضح بوجود اربع حالات احدها كانت اصابه خطيره وتم التعامل معها من قبل الفرقة الاسعافيه وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى قلوه العام ، وثلات حالات متوفاه بالموقع وكانت محتجزه

مفيدا بان اربع إصابات نقلت عن طريق مواطنين للمستشفى قبل وصول الفرق ولانعلم عن مدى اصابتها كونها لم تباشر من قبل فرقنا بالموقع