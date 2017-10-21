الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والقصيم والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ،القصيم ،الحدود الشمالية وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ،عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .