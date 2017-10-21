أمير الباحة إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي يجسد النهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف .

وأكد سموه أن أمر الملك المفدى – حفظه الله – جاء ليجسد النهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وتمسكها به وكرّست كافة طاقاتها وإمكانياتها لخدمة كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صَل الله عليه وسلم .

وقال سموه ” إن هذه الخطوة الكريمة تأتي لتعزز دور المملكة الريادي في التمسك بالشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة ، حيث رسخ هذا القرار المبارك استمرار لما نهجت عليه هذه الدولة في خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها وخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة بالإضافة إلى أنه سيكون مرجعاً علمياً موثوقاً لدى طلبة العلم والباحثين المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة .

وسأل سمو امير الباحة الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين .