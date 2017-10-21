مرضى السكري يطالبون وزارة الصحة بتوفير أدوات التحليل

ناشد مرضى السكري المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة التحرك عاجلا وتوفير أدوات التحليل من شرائح وأجهزة وأشرطة بعد انعدامها من المستشفيات والمراكز الصحية منذ مايقارب شهرين.

وأنشأ مرضى السكري وسما عبر موقع “تويتر” عبروا من خلاله عن تجاهل وزارة الصحة لهم رغم التأكيدات المستمرة من الوزارة بتخصيص رقم هاتف لتقبل الشكاوى.

وقالت إحدى المصابات بداء السكري خلال تغريدة أن أدوات تحليل قياس السكري بالدم من أشد الضروريات للحفاظ على مستواه الطبيعي وتفادي المضاعفات التي قد تكلف الوزارة مبالغ أكبر في حال تطور المرض.

وطالب مريض عبر الوسم من وزارة الصحة بتوفير مبالغ حملة التوعية بمرض السكرى التي ستنطلق الشهر القادم والعمل على سرعة توفير شرائح القياس في المستشفيات والمراكز والصحيك مؤكدا بأنهم لايستطيعون توفيرها من الصيدليات الخاصة نظرا لارتفاع أسعارها