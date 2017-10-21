 3 طعنات تودي بحياة ثلاثيني في مزرعته بالإحساء ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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3 طعنات تودي بحياة ثلاثيني في مزرعته بالإحساء !

3 طعنات تودي بحياة ثلاثيني في مزرعته بالإحساء !
المناطق_الأحساء

: قالت صحيفة محلية أن 3 طعنات قاتلة «اثنتان في الصدر، وواحدة في الفخذ الأيمن» أودت بحياة ثلاثيني أول من أمس داخل مزرعة في شمال الأحساء.

و أوضح المتحدث الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي في تصريح أمس، أن شرطة الأحساء، تبلغت عند الساعة السادسة والنصف من صباح أول من أمس، عن العثور على مواطن ثلاثيني متوفى بداخل مزرعتهم، و‎باشر المختصون بالشرطة الانتقال إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل جثمان المتوفى لعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وإحالة ملف الحادثة إلى النيابة العامة.

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