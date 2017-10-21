مايكروسوفت ترد على جهاز أمازون عبر «Invoke»

ردت شركة مايكروسوفت على أجهزة منافسيها مثل Echo من أمازون وHome من غوغل من خلال جهاز مكبر الصوت المنزلي الذكي الجديد من شركة هارمان كاردون Harman Kardon المسمى Invoke، العامل بواسطة مساعدها الصوتي الذكي كورتانا Cortana والبالغ سعره حوالي 200 دولار أمريكي، والذي يفترض أن يكون متاحاً للمستخدمين يوم 22 أكتوبر الجاري، وذلك وفقاً لما ذكرته الشركة أمس الجمعة.

وتحاول شركة مايكروسوفت منافسة جهاز Echo من أمازون البالغ من العمر عامين، والذي تمكنت أمازون مع نهاية الشهر الماضي من بيع حوالي 15 مليون قطعة منه، كما أنها تنافس جهاز Home من غوغل الذي يعتبر ثاني جهاز مكبر صوت منزلي ذكي من حيث المبيعات، وتعول عملاقة البرمجيات بشكل كبير على مساعدها الصوتي كورتانا المتواجد ضمن نظامها التشغيلي ويندوز 10.

ويتكامل كورتانا بشكل ضمني مع نظام التشغيل ويندوز 10 وحزمة تطبيقات المكتب أوفيس Office 365، مما يجعل جهاز Invoke جذاباً للكثير من الأشخاص الذين يستخدمون حزمة أوفيس ضمن العمل، حيث يمكنهم على سبيل المثال الطلب من Invoke أن يتحقق من التقويم ضمن بريد أوتلوك Outlook، وإنشاء تذكيرات دون الحاجة إلى لمس الحاسب أو الهاتف.

وكما يمكن للمساعد الصوتي الذكي كورتانا أن يعمل على أجهزة هواتف آي فون من آبل وأجهزة أندرويد المختلفة، على الرغم من أنه من غير الواضح كمية القوة التي يمتلكها المساعد عند تجاوزه وعمله خارج النظام الإيكولوجي لشركة مايكروسوفت، وتتعاون عملاقة البرمجيات مع شركة إتش بي لإصدار مكبر صوت منزلي ذكي آخر يعمل بواسطة كورتانا.

وتتعاون مايكروسوفت مع شركة Johnson Controls لتوفير جهاز تنظيم الحرارة “ترموستات” شبيه بأجهزة شركة Nest التابعة لغوغل، وتعد هذه السوق حاسمة بالنسبة لمايكروسوفت، حيث تحتاج الشركة إلى بيانات من المطابخ وغرف المعيشة والمكاتب الخاصة بالعملاء، وبغض النظر عن نجاح جهاز Echo من أمازن فإن سوق مكبرات الصوت المنزلية الذكية ما يزال في مراحله الأولية.