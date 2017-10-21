 “البيئة ” تحظر استيراد الروبيان الحي من تكساس الامريكية والاسماك من إيطاليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“البيئة ” تحظر استيراد الروبيان الحي من تكساس الامريكية والاسماك من إيطاليا

“البيئة ” تحظر استيراد الروبيان الحي من تكساس الامريكية والاسماك من إيطاليا
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد الروبيان الحية من مقاطعة كاميرون بولاية تكساس الأمريكية بسبب تنخر الكبد والبنكرياس الحاد
( Acute hepatopancreatic necrosis disease) ، كما فرض حظر مؤقت على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من دولة إيطاليا بسبب مرض كوي هربس فيروس(koi herpesvirus disease.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي ،ان الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بالمرض في تلك مقاطعة كاميرون بولاية تكساس الأمريكية ودولة إيطاليا .

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