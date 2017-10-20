 روسيا تتحدى وترحب بالموقوفين بلاتر وبلاتيني في المونديال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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روسيا تتحدى وترحب بالموقوفين بلاتر وبلاتيني في المونديال

روسيا تتحدى وترحب بالموقوفين بلاتر وبلاتيني في المونديال
المناطق_وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف إن روسيا سترحب بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السابق، السويسري سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، الفرنسي ميشيل بلاتيني، نهائيات كأس العالم 2018.

وأشار المتحدث إلى أن روسيا سترحب بحضور بلاتر وبلاتيني، الحدث الرياضي الكبير، باعتبارهما صديقين قديمين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبلاتر وبلاتيني موقوفان بسبب مخالفة لوائح القيم الخاصة بـالفيفا.وستقام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

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