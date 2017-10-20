 استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ناشطون أكراد يقتحمون القنصلية الإيرانية في أربيل وينزلون العلم الإيراني الرئيس الروسي : زيارة خادم الحرمين لروسيا الاتحادية شرف كبير وحدث تاريخي أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير مدني الباحة يخلي عمارة مكونة من أربعة أدوار لاندلاع حريق بالإعداد الخارجي غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي مدير تعليم نجران يوجه بدراسة قضية تسرب الطلاب فتح حركة السير على جسر الباحة بلجرشي الجديد الأسبوع القادم أمانة نجران تكثف حملاتها لتحسين مستوى الإصحاح البيئي شرطة ألمانيا: مهاجم يطعن عدداً من الأشخاص بسكين في ميونخ

استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي

استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي
المناطق_عادل الزهراني
استقبلت الطائف عصر امس بطلة تحدي القراءة الطالبة شذا باشا الطويرقي الفائزة بالمركز الرابع على المستوى العربي من بين 16 دولة عربية مشاركة في المسابقة وذلك لدى وصولها الى مطار الطائف الدولي فيما كان في استقبالها وفد من التعليم ضم عدد من المشرفات وعدد من الطالبات اللاتي استقبلنها بباقات الورد والهدايا وبحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من افراد اسرة الطالبة .
ووصلت الطالبة الى الطائف قادمة من دبي بعد ان مثلت المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي أقيمت بدار الاوبرا بدبي وحققت المركز الرابع في المسابقة ، فيما تم تكريمها من راعي الحفل وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي.
وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي أشاد بما حققته الطالبة الطويرقي من انجاز يضاف الى الانجازات السابقة وتمثيلها للوطن خير تمثيل ومقدماً التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها على ذلك الانجاز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>