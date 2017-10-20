استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي

استقبلت الطائف عصر امس بطلة تحدي القراءة الطالبة شذا باشا الطويرقي الفائزة بالمركز الرابع على المستوى العربي من بين 16 دولة عربية مشاركة في المسابقة وذلك لدى وصولها الى مطار الطائف الدولي فيما كان في استقبالها وفد من التعليم ضم عدد من المشرفات وعدد من الطالبات اللاتي استقبلنها بباقات الورد والهدايا وبحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من افراد اسرة الطالبة .

ووصلت الطالبة الى الطائف قادمة من دبي بعد ان مثلت المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي أقيمت بدار الاوبرا بدبي وحققت المركز الرابع في المسابقة ، فيما تم تكريمها من راعي الحفل وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي.

وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي أشاد بما حققته الطالبة الطويرقي من انجاز يضاف الى الانجازات السابقة وتمثيلها للوطن خير تمثيل ومقدماً التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها على ذلك الانجاز.