 غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة

غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة
المناطق_الباحة
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حرم أمير منطقة الباحة تنطلق يوم الأحد 2 صفر 1439هـ فعاليات الملتقى التعريفي النسائي الـ 11 للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الذي تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الباحة ممثلة في وحدة مكافحة المخدرات بالجامعة، وذلك بمقر قاعة الأنشطة بالمجمع الأكاديمي للطالبات.‬
وتشتمل الجلسة الأولى للملتقى على محورين، الأوّل بعنوان “دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية”، أمّا المحور الثاني فتحت عنوان: “ماهية التطوع وأهميته لدى فئة الشباب”، فيما تتضمن الجلسة الثانية على ثلاثة محاور؛ هي: “ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية”، و”الوقاية الأسرية ودورها في حماية النشء”، و”خطوات الإرشاد والعلاج.
الجدير بالذكر أن مشروع (نبراس)  يقوم على توحيد الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات عبر مشروع وطني واحد، يُفعل بجميع مناطق المملكة، بتوجيه من مقام وزير الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومبادرة رائدة من الشركة السعودية لصناعات (سابك).

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