مدني الباحة يخلي عمارة مكونة من أربعة أدوار لاندلاع حريق بالإعداد الخارجي

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس بان الدفاع المدني تبلغ صباح اليوم بوجود حريق في عماره سكنيه متعددة الادوار في حي الحاويه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه وعند الوصول وجد الحادث عباره عن حريق في احدى العدادات الخارجيه المثبته على جدار المبنى الخارجي مما ادى الى امتداد الحريق الى مجموعه من الحشائش والشجيرات والأعشاب القريبه من العداد ونتج عن ذلك تصاعد الدخان وبشكل كثيف الى داخل المبنى السكني مما استدعى اخلاء المبنى من كافة ساكنيه حفاظا على سلامتهم وقد تم اخماد الحريق واخلاء ساكني المبنى الى منطقه امنه وعددهم ٣٦ شخص ونظرا لتأثر الكابلات الأرضيه التى اوضح مندوب شركة الكهرباء من ضرورة استبدالها وتعذر ايصال التيار الكهربائي للمبنى في الوقت الحال فقد تم نقل كافة ساكني العماره الى سكن بديل في حينه بصفه مؤقته حتى الانتهاء من استبدال الكابلات الارضيه ولم ينتج ولله الحمد اي اصابات او وفيات وقد تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص