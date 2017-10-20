 المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس الروسي : زيارة خادم الحرمين لروسيا الاتحادية شرف كبير وحدث تاريخي أستراليا.. قرار “رائع” للراغبين بالعمل والجنسية الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير مدني الباحة يخلي عمارة مكونة من أربعة أدوار لاندلاع حريق بالإعداد الخارجي غدًا.. برعاية حرم أمير منطقة الباحة تنطلق فعاليات الملتقي النسائي الـ 11 لمشروع نبراس بالتعاون مع جامعة الباحة استقبال مميز لبطلة تحدي القراءة شذا الطويرقي مدير تعليم نجران يوجه بدراسة قضية تسرب الطلاب فتح حركة السير على جسر الباحة بلجرشي الجديد الأسبوع القادم أمانة نجران تكثف حملاتها لتحسين مستوى الإصحاح البيئي شرطة ألمانيا: مهاجم يطعن عدداً من الأشخاص بسكين في ميونخ ارتفاع عدد ضحايا هجوم الواحات بمصر إلى 58 قتيلاً

المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير

المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير
المناطق_عسير
قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي وبحضور امين منطقة عسير ووكلاء الامانه ومدراء العموم وعدد من المهندسين بجوله على استراحات عقبة ضلع واطلع الجميع على ما تم انجازه وقد قدم المهندس خالد العمري شرحا مفصلا طوال الرحله وقد استحسن الجميع ما شاهدوه وابدوا ملاحظاتهم لتطوير تلك الاماكن للافضل ان شاء الله وبعد ذلك توجه الجميع الى  مشروع الواجهة البحرية بالحريضه وكان في استقبالهم رئيس بلدية الحريضه الاستاذ  علي سعيد جلبان ورئيس المجلس البلدي بالحريضه الاستاذ محمد ال عامروشيوخ واعيان الحريضه ثم قام الجميع بجوله على المشروع والذي انجز منه 80‎% ويحتوي على مطاعم ومطلات وجلسات ومركز لتاجير القوارب ومرسى واماكن للسباحة والغوص

وتميز الموقع بما خصص فيه من مواقع للتشجير وأماكن للمشاه والترفيه وهو الاول من نوعه على مستوى المملكة .بعد ذلك اقيم حفل ترحيبي ومأدبة عشاء
وفي الختام قدم الامين واعضاء المجلس البلدي والمهندسين شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>