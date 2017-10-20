المجلس البلدي في زيارة للواجهة البحرية بالحريضة مرورا بجلسات عقبة ضلع التي نفذتها الأمانة بحضور أمين منطقة عسير

قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي وبحضور امين منطقة عسير ووكلاء الامانه ومدراء العموم وعدد من المهندسين بجوله على استراحات عقبة ضلع واطلع الجميع على ما تم انجازه وقد قدم المهندس خالد العمري شرحا مفصلا طوال الرحله وقد استحسن الجميع ما شاهدوه وابدوا ملاحظاتهم لتطوير تلك الاماكن للافضل ان شاء الله وبعد ذلك توجه الجميع الى مشروع الواجهة البحرية بالحريضه وكان في استقبالهم رئيس بلدية الحريضه الاستاذ علي سعيد جلبان ورئيس المجلس البلدي بالحريضه الاستاذ محمد ال عامروشيوخ واعيان الحريضه ثم قام الجميع بجوله على المشروع والذي انجز منه 80‎% ويحتوي على مطاعم ومطلات وجلسات ومركز لتاجير القوارب ومرسى واماكن للسباحة والغوص

وتميز الموقع بما خصص فيه من مواقع للتشجير وأماكن للمشاه والترفيه وهو الاول من نوعه على مستوى المملكة .بعد ذلك اقيم حفل ترحيبي ومأدبة عشاء

وفي الختام قدم الامين واعضاء المجلس البلدي والمهندسين شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة