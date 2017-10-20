 الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض

الخديدي يحاضر من خلال ملتقى فن الاول بالرياض
المناطق_الرياض

ضمن ملتقى فن الأول والذي اقيم بجامعة الأميرة نورة بالرياض قدم الأستاذ فيصل الخديدي مدير جمعية الثقافه والفنون بالطائف محاضرة عن لغة الحوار في الفن التشكيلي وبدأ محاضرته بمفهوم الحوار ومستوياته واطرافه في الفنون التشكيلية وتطرق بعد ذلك لمستويات الحوار ولغته في اعماله التشكيلية وكتاباته النقديه ، وجاءت هذه المحاضرة في ندوة حملت نفس الاسم شارك فيها الدكتور محمد الرصيص
والدكتور بادي الشكره
وادارها الدكتور محمد العبدالكريم
في برنامج ندوات ومحاضرات ملتقى فن الذي نظمته الجمعية السعودية للفن والتصميم وشارك فيه العديد من الاسماء التشكيلية والفنية منها الفنانة ندى النصار والدكتورة رنا القاضي والاستاذ نواف النصار والفنان طلال الزيد والفوتوغرافي حسين دغريري والفوتوغرافية اريج الغامدي والخطاط عبيد النفيعي والخطاطه سميره قربان،
واستمر الملتقى لمدة يومين وسط تفاعل جيد من الفنانين والاكاديميين وطالبات جامعة الاميرة نوره

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