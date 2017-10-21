نائب أمير نجران يقف على آثار الأخدود ويزور قصر الإمارة التاريخي وسوق الجنابي

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بزيارة على منطقة الأخدود الأثرية، حيث كان في استقباله مدير علم فرع الهيئة العامة للسيا والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح.

واستهل الجولة بالوقوف على الأماكن الأثرية بالأخدود، واستمع لشرح مفصل عن تاريخ هذه الآثار، عبر مر العصور، كما وقف سموه على المسجد الأثري بالأخدود.

وفي السياق، تجول الأمير تركي في سوق الجنابي والأسواق الشعبية المجاورة، حيث التقى بعض المواطنين الذين أهدى العديد منهم هدايا رمزية لسموه والتقطوا معه صورًا شخصية، ابتهاجا بزيارته لهم في السوق.

ثم انتقل إلى قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، واستمع لشرح مفصل عن القصر من المختصين في ذلك.

واختتم زيارته بتسجيل كلمة في سجل الزيارات أشاد فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتراث والثقافة من اهتمام بالغ، كما شكر سموه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمه الأنشطة السياحية بالمنطقة.