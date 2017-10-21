جهات حكومية بارزة تشارك في النسخة الخامسة من “معرض وظائف” الثلاثاء

يشهد معرض وظائف 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، يوم الثلاثاء المقبل (24 أكتوبر) مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية البارزة والمعنية بشؤون الموارد البشرية والتوطين والتدريب والسعودة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المشاركة الحكومية في هذه النسخة تؤكد أهمية المعرض وحيوية دوره في دعم تنمية الموارد البشرية.. مشيرا إلى مشاركة كل من 🙁 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، وذلك بأجنحة خاصة لكل منشأة تعرض أمام الجمهور الخدمات التي تقدمها للمواطنين،

وأكد العطيشان إن الغرفة ومن خلال هذا المعرض، تسعى إلى تفعيل كافة الجهود الرامية إلى توطين الوظائف، لذلك فهي تجد أن مشاركة عدد من الهيئات الحكومية، فضلا عن المشاركة البارزة من قبل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص تدفع نحو المزيد من التفاؤل بتحقيق إنجازات جيدة تشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، من خلال توفير العديد من فرص العمل امام الشباب السعودي الطموح.

وأشار الى أن كافة الجهات الحكومية المشاركة لنا في هذا المعرض تعد إضافة رائعة تجسد حقيقة التواصل بين القطاعين العام والخاص، والمحصلة النهائية هي دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التوطين والسعودة، وهو مشروع وطني

تداعت لها كل مؤسسات الدولة.. لافتا إلى أن المعرض شهد في نسخته الماضية مشاركة أكثر من مائة شركة ومؤسسة، وتم عرض أكثر من 5 آلاف وظيفة، وتجاوز عدد زوار المعرض أكثر من عشرين ألف زائر من طلاب العمل والمهتمين بقضايا التدريب وتوطين الوظائف..

من جهته قال امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الغرفة قد أبدت استعدادا كبيرا لإقامة هذا المعرض، الذي نتوقع أن يكون إضافة كبيرة لمشروع التوطين والسعودة في القطاع الخاص، وإن المشاركة الحكومية كداعمين للغرفة في هذه الفعالية يؤكد حقيقة التواصل والتعاون والشراكة بين ممثلي الحكومة الرشيدة والقطاع الخاص،