الغفم ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد وكيل الرقيب العبسي بالشقيري

قام وكيل الإماره للشؤون الأمنيه المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم مساء امس بتقديم واجب العزاء لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب حسن العبسي بمنزلهم في قريه الحمى بمركز الشقيري.

ونقل وكيل الإماره للشؤون الأمنية المكلف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقه جازان، داعيا الله عزوجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يكتبه مع الشهداء الابرار.

وثمن والد الشهيد ، هذا الزيارة والمواساة وعبر عن فخرهم باستشهاد ابنهم فداء للدين والوطن والمليك .

حضر العزاء محافظ ضمد عوضه بن سعيد الاحمري ورئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي وعدد من المشايخ.