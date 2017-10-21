 القبض على ثلاثي النشل بالدمام يستخدمون الدرجات النارية بسرقاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثي النشل بالدمام يستخدمون الدرجات النارية بسرقاتهم

القبض على ثلاثي النشل بالدمام يستخدمون الدرجات النارية بسرقاتهم
الدمام - عبدالله السعيدي

تمكنت الدوريات الأمنية بالدمام من القبض على 3 شبان يستقلون دراجات نارية اثناء ارتكاب جرائمهم ويباغتون المارة والمتسوقين والعمالة وتتجاوز الحوادث المتورطين في ارتكابها ٤٨ حادثة مبدئيا .
وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ان دوريات الامن بالدمام تمكنت بفضل من الله وتوفيقه من الاطاحة بثلاثة شبان جميعهم مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نشل تكررت مؤخرا على فترات متفاوته بمنطقة السوق المركزية بالدمام .
وقد تمكنت فرقة متخصصة بدوريات الامن من رصد نشاط الشبان الثلاثة والقبض عليهم وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية وحقائب يد صغيرة واوراق ووثائق تخص اشخاص اخرين . وتم ايقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلال للحوادث المرتكبة من قبل الجناه والتحقق من الحوادث المشتبه تورطهم بها قبل ان يتم احالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام .

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