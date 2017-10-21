 “الفالح” أول مسؤول سعودي يُلقي كلمة عامة في العراق منذ عقود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الفالح” أول مسؤول سعودي يُلقي كلمة عامة في العراق منذ عقود

“الفالح” أول مسؤول سعودي يُلقي كلمة عامة في العراق منذ عقود
المناطق - متابعات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بغداد اليوم السبت، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً.

وأشاد الفالح في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي بالتعاون بين العراق والسعودية قائلاً: “خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق، هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار”.

والفالح أول مسؤول سعودي يُلقي كلمة عامة في العراق منذ عقود عدة.

وبدأ البلدان في 2015 اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً، منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.

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