 20 طالبة من تعليم الشرقية يشاركن في دورة الرسم الكاريكاتيري والتحول من الرسم الورقي إلى الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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20 طالبة من تعليم الشرقية يشاركن في دورة الرسم الكاريكاتيري والتحول من الرسم الورقي إلى الإلكتروني

20 طالبة من تعليم الشرقية يشاركن في دورة الرسم الكاريكاتيري والتحول من الرسم الورقي إلى الإلكتروني
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أطلقت  إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية ضمن برنامجها التدريبي في الإعلام الهادف الموجه لطلاب وطالبات تعليم المنطقة دورة الرسم الكاريكاتيري التي شارك بها 20 طالبة من مختلف مكاتب تعليم المنطقة الشرقية بقاعة المعرفة بمقر الإدارة قدمها مشرفة الإعلام التربوي ثريا بن حسن العيسى.

وقد بدأت الدورة التي استمرت ليومين  بالتعريف بمحاور الدورة الأساسية مقدمة تعريفاً شيقاً لفن الكاريكاتير وكيفية توظيفه بشكل هادف في مجال التعليم لإيصال مختلف الرسائل .

وقد نجحت اقلام  المبدعات من الطالبات في   اكتساب أولى المهارات الأساسية من خلال البرنامج وتنوع فقرات الدورة بصورة أثرت الطالبات والحضور بالكثير من المعلومات الممتعة والمفيدة حول هذا الفن وكيف سيتحول من الرسم الورقي إلى الرسم الالكتروني ..

وقالت المدربة ثريا العيسى بان  الخطوة الثانية في سلم الإعلام الهادف كان  عبر بوابة الرسم الكاريكاتيري حيث بزغ بريق ذلك الحلم الذي تجاوز حدود البدايات حيث  كان الحماس ، شغف المعرفة ، الموهبة في تناغم رائع يرسم خطوط اللوحات ..
و تنوعت الأقلام وتباينت الألوان وكان للأفكار صداً مختلفاً عندما حان وقت التطبيق للطالبات ،
وقالت رسمت أنامل طالباتنا المبدعات الطموح والموهبة مع عمق الأفكار في رسمات كاريكاتيرية لتعبُر عن أن اللوحة الفنية وإن ظهرت رسماً ساخراً في خطوطها الخارجية إلا أنها تحمل إعلاماً هادفاً يتدفق بالإيجابية ..

وفي ختام الدورة  شكلت مواهب الطالبات  المتنوعة واختلاف افكارهن خطوط متناغمة فيما بينها و لوحات جميلة كجمال التناغم  الذي كان حيث كان  توقيع الرسم ميثاقاً بالأستمرار ومواصلة التدريب للوصول للهدف من الدورة ..

 

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