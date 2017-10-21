ترامب يسمح لسلاح الجو باستدعاء متقاعدين لمواجهة النقص في الطيارين

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوماً يسمح لسلاح الجو باستدعاء ما يصل إلى ألف طيار متقاعد إلى الخدمة الفعلية لحل أزمة النقص في عدد الطيارين.

ويعاني سلاح الجو منذ سنوات من صعوبة الإبقاء على الطيارين الذين ينجذبون إلى الخطوط التجارية التي تدفع رواتب أعلى.

كما أن الطيارين يفضلون أحياناً ترك الخدمة العسكرية بسبب الإجهاد الناتج عن عمليات الانتشار المطولة في الخارج.

وقال الضابط غاري روس أحد المتحدثين باسم البنتاغون في بيان: “نتوقع أن يقوم وزير الدفاع بتفويض السلطة إلى وزير سلاح الجو لاستدعاء ما يصل إلى 1000 طيار متقاعد لفترة تصل إلى 3 سنوات”.

وكان سلاح الجو مخولاً في السابق باستدعاء 25 طياراً فقط.

وقال روس إن “النقص في أعداد الطيارين، تحدٍ على مستوى وطني يُمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على كافة جوانب قطاعي الطيران الحكومي، والتجاري لسنوات قادمة”.

ورحب سلاح الجو بالقواعد الجديدة، لكنه قال إنه لن يُعطي تفاصيل قبل وصول التوجيهات.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو اريكا يبسن إن “سلاح الجو سيحرص في مساعيه لايجاد مبادرات مختلفة لمواجهة النقص، على إبقاء التوازن بين الأعداد الجديدة، والبرامج الطوعية للطيارين المتقاعدين، والأكبر سناً، للحفاظ على عدد متوازن من الطيارين ذوي الخبرة في السنوات القادمة”.

وكان الجنرال ستيفن ويلسون، نائب رئيس أركان سلاح الجو قال في وقت سابق هذا العام أمام الكونغرس إن سلاح الجو يتحتاج 1555 طياراً، و 3400 عامل صيانة للطائرات.

وأعلن سلاح الجو زيادة الرواتب، والمحفزات للطيارين، وطلب من شركات طيران عرض حلول لنقص عدد الطيارين.