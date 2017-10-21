 محكمة الرياض: توجّيه بإصدار قرارات فورية وبلا مواعيد للقضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محكمة الرياض: توجّيه بإصدار قرارات فورية وبلا مواعيد للقضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها

محكمة الرياض: توجّيه بإصدار قرارات فورية وبلا مواعيد للقضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها
المناطق - الرياض

شرعت المحكمة العامّة بمنطقة الرياض على خطوة تطويرية جديدة تهدف إلى حفظ وقت المراجعين والمستفيدين من خلال البت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها من خلال نموذج تمّ تعميمه لجميع القضاة والدوائر القضائية.

وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالله العميريني رغبةً بتقليص الفترات بين المواعيد والحد من هدرها وحفظاً لأوقات المستفيدين.

وبناءً على ما تمّ تعميمه فتتمّ آليات العمل الجديدة بأن يقوم موظّف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنّها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي فيتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية بدون موعد.

وشدّد التوجيه على أنّه يجب على مشرف وموظّفي الدائرة القضائية التحقّق من ارفاق نموذج مخصّص لهذا الغرض (تم توزيعه) ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه.

وفي حال ثبت لدى القاضي بأنّ الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتمّ إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعدٍ لذلك.

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