برعاية من الأمير سلطان بن سلمان تعليم الرياض ينظم ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنظّم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ (ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه الثاني)، وذلك يوم الثلاثاء القادم 4/ 2/ 1439هـ الموافق 24/10/ 2017م، في فندق الانتركونتيننتال، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر ,وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أنّ رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تأتي مؤكدة لاهتمام القادة في هذه البلاد المباركة على أبنائنا الطلاب وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وأوضح الوهيبي أن هذا الملتقى فرصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه حيث أنّه سيقدم جلسات الملتقى عدد من المختصين والمهتمين من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والتربويين في مجال فرط الحركة وتشتت الانتباه .

من جهتها بينت مديرة إدارة التربية الخاصة بالإدارة الأستاذة ابتسام الأحمد أن فائدة إقامة مثل هذه الملتقيات هي نشر الوعي والثقافة بأهمية تقديم الخدمات لفئة فرط الحركة وتشتت الانتباه بين شرائح المجتمع من خلال ما سيتم طرحه من أوراق علميه والتي ستتضمن عرض للخدمات المقدمة على مستوى منظفة الرياض لتلك الفئة والتي بدأت ببرنامجين دمج في مرحلة الابتدائي بمدارس التعليم العام الى ان أصبحت هذا العام ( ١٢) برنامج دمج برياض الأطفال والابتدائي والمتوسط سعيا منا بالخروج بتوصيات لتطوير الخدمات التي تقدم في الميدان التربوي وأوضحت الأحمد أن الملتقى يحضى باهتمام كبير من قبل الكثير للالتحاق بالملتقى حيث بلغ عدد المسجلين حوالي 700 مسجلا ٦٥٪‏ منهم من النساء و٣٥٪‏ من الرجال .

هذا سيعقد خلال الملتقى ثلاث جلسات حيث سيقدم في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان

الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه بإدارة التعليم بمنطقة الرياض وورقة عمل بعنوان العوامل المؤثرة في التعلم والعمليات العقلية الأساسية كما ستقدم ورقة بعنوان المنظور الطبي لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه كما ستستعرض النسخة السعودية لمقياس فرط الحركة وتشتت الانتباه.

أما الجلسة الثانية فستقدم فيها ورقة عمل بعنوان العلاج السلوكي للطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه وورقة أخرى بعنوان فعالية خطة تعديل السلوك مع الطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه كما ستقدم ورقة بعنوان كيفية تعامل أولياء الأمور مع أطفالهم ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) وستختم الجلسة بورقة عن أهمية العلاج بالفن مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه وسوف تعقد الجلسة الثالثة بورقتين عناضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه النموذج المدرسي وعن فعالية العلاج الوظيفي مع الطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه كما سيكون هناك معرض مصاحب للملتقى سوف تستعرض فيه بعض النماذج والأعمال المقدمة لهذه الفئة