إقبال على حملة تطعيم ” الانفلونزا الموسمية ” في الشرقية

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات والمراكز الصحية وبعض المجمعات التجارية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين منذ انطلاقتها.

وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بالإنفلونزا من المصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ومرضى القلب والكلى والنساء الحوامل وكبار السن والاطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية لتقليل احتمال انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى تحقيق اهدافها من خلال تطعيم الفئة المستهدفة ، حيث تتوفر اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية و” مجمع دارين مول ” ويتزايد الإقبال يوماً بعد آخر .

وبينت صحة الشرقية أن حملات التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية مستمرة ، حيث أقام مركز المراقبة الصحية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام حملة تطعيم استهدفت تحصين أكثر من 4000 فرد من الكادر الوظيفي ، إضافة إلى بعض المسافرين عبر الرحلات من مطار الدمام بهدف الوقاية من المرض ، والتقليل من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 90% وهي حملة سنوية يتم العمل بها في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.

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