 إقبال على حملة تطعيم ” الانفلونزا الموسمية ” في الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إقبال على حملة تطعيم ” الانفلونزا الموسمية ” في الشرقية برعاية من الأمير سلطان بن سلمان تعليم الرياض ينظم ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه افتتاح معرض بغداد الدولي في دورته الـ 44 مشروع قانون في الكونغرس يقيّد البرنامج النووي الإيراني محكمة الرياض: توجّيه بإصدار قرارات فورية وبلا مواعيد للقضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها التعليم تقرر إعفاء قادة المدارس الأهلية المتساهلين في ظاهرة الغياب إدارة البرنامج الوقائي الوطني (فطن) تعفي مشرفيها بمكاتب التعليم موسكو : من المبكر تحديد موعد وآليات لـ “مؤتمر شعوب سورية” ترامب يسمح لسلاح الجو باستدعاء متقاعدين لمواجهة النقص في الطيارين 20 طالبة من تعليم الشرقية يشاركن في دورة الرسم الكاريكاتيري والتحول من الرسم الورقي إلى الإلكتروني بدء إستقبال المعتمرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة‎ بمطار الملك عبد العزيز الدولي بتوجيه أمير مكة بالنيابة.. إنشاء إدارة في مركز التكامل بالإمارة لدعم مشاريع الشباب

إقبال على حملة تطعيم ” الانفلونزا الموسمية ” في الشرقية

إقبال على حملة تطعيم ” الانفلونزا الموسمية ” في الشرقية
المناطق - الدمام - سطام الفروان

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات والمراكز الصحية وبعض المجمعات التجارية والتي تشهد إقبالاً كبيراً  من قبل المواطنين والمقيمين منذ انطلاقتها.
وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بالإنفلونزا من المصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ومرضى القلب والكلى والنساء الحوامل وكبار السن والاطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية لتقليل احتمال انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى تحقيق اهدافها من خلال تطعيم الفئة المستهدفة ، حيث تتوفر اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية و” مجمع دارين مول ” ويتزايد الإقبال يوماً بعد آخر .
وبينت صحة الشرقية أن حملات التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية مستمرة ، حيث أقام مركز المراقبة الصحية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام حملة تطعيم استهدفت تحصين أكثر من 4000 فرد من الكادر الوظيفي ، إضافة إلى بعض المسافرين عبر الرحلات من مطار الدمام بهدف الوقاية من المرض ، والتقليل من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 90% وهي حملة سنوية يتم العمل بها في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
منطقة المرفقات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>