 الجوازات تطلق الحملة الإعلامية التوعوية لموسم العمرة 1439هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجوازات تطلق الحملة الإعلامية التوعوية لموسم العمرة 1439هـ

الجوازات تطلق الحملة الإعلامية التوعوية لموسم العمرة 1439هـ
واس - الرياض

دشنت المديرية العامة للجوازات الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بموسم العمرة خلال الفترة من 1 /2 /1439هـ وحتى 30 /9 /1439هـ والتي تهدف إلى توعية ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة وتعريفهم بأنظمة وتعليمات البلاد فيما يخص موسم العمرة .
وأعدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات خطة إعلامية توعوية شملت كافة الوسائل الإعلامية المتاحة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها لإيصال رسالتها الإعلامية للجمهور المستهدف.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد / محمد بن عبدالعزيز السعد أن الجوازات تقوم في كل عام بإعداد وتنفيذ هذه الحملة مع بداية موسم العمرة موجهة لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالجوازات أثناء فترة تواجدهم بالمملكة وحثهم على المغادرة في الوقت المحدد مشيراً إلى أن الأنظمة والتعليمات بالمملكة لا تسمح ببقاء أي معتمر بعد أداء مناسك العمرة ، كما نوه العميد السعد بالجهود التي تبذلها وسائل الإعلام لإيصال الرسائل التوعوية للمعتمرين.
وأضاف العميد السعد أن المديرية العامة للجوازات أتمت الاستعدادات والتجهيزات لخدمة استقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين ، حيث تم تجهيز مواقع الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة في مجالات الكشف عن الوثائق المزورة والصور الشخصية في وثائق السفر الرسمية للمعتمر .

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