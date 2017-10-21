وجه بتنظيم أمسية ثقافية شهرية.. فيصل بن خالد: الثقافة أحد أهم مقومات النجاح في تحقيق الأهداف التنموية والقدرة على المنافسة

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة بإقامة أمسية ثقافية شهرية بمشاركة اللجان الثقافية للنادي الأدبي في محافظتي رفحاء وطريف .

مؤكدا سموه على أهمية تفعيل دور الثقافة في تطوير ومعالجة الاتجاهات الثقافية لدى أفراد مجتمع المنطقة، باعتبار الثقافة أحد أهم مقومات النجاح في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لرؤية 2030، وتعاطي الإنسان مع معطيات الحياة وظروفها المتغيرة بالصورة الايجابية الصحيحة، وكذلك قدرته على المنافسة.

وقال سمو في تصريح صحفي : نظراً لما للثقافة بمفهومها الواسع من أثرٌ بالغ في بناء المواطن وتنمية وعيه، ومنظومة قيمه ومفاهيمه، وأساليب تفكيره، وقدرته على التثاقف مع الآخرين واحترامهم، ولما لها من أثراً بالغاً في بناء المجتمع الصالح الواعي القادر على مواجهة التحديات والمساهمة في التطور الحضاري، تم توجيه النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة لتكثيف الأنشطة الثقافية وتنويعها لتشمل كافة الأنواع والشرائح، ومن ذلك إقامة أمسية شهرية على أن يتم تغطية كافة محافظات المنطقة.

وأضاف سموه ” أشارت رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لأهمية ثروتنا الأولى المتمثلة بشعب طموح معظمُه من الشباب، وكلنا يعلم أن الشباب هم الطاقة التي تعتمد عليها بلادنا في بناء مستقبل بلادنا الزاهر، ولذلك أتطلع أن تركز الفعاليات الثقافية بكافة صورها وأشكالها على فئة شباب اليوم والغد لترسيخ منظومة قيم ومفاهيم ومعارف تشكل في مجملها محفزاً لهم لتحمل مسؤولياتهم للتعلم، والتأهل، والعمل الجاد المتقن، والمساهمة بالحضارة الانسانية بروح الابتكار والابداع،ولتشكل لهم كذلك حصناً من الآفات الاجتماعية ومن الوقوع في براثن من يستهدفهم بالأفكار المسممة والمسكرات والمخدرات.

ومن جانبه رفع رئيس النادي الأدبي والثقافي بالمنطقة ماجد المطلق باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة خاصة والمثقفين عامة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة بإقامة أمسية ثقافية شهرية, موكداً أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في التنمية الثقافية التي هي رافد من روافد التنمية الشاملة المستدامة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها وتشكيل وعي ثقافي لدى المثقفين الذين يمثلون القوة الناعمة للوطن لتعزيز الانتماء والولاء للوطن وولاة أمرنا يحفظهم الله، لافتاً أن أولى باكورة هذه الأمسيات هي استضافة فضيلة الشيخ صالح المغامسي الذي يحظى بجماهيرية كبيرة, مثمناً الثقة الغالية بإقامة هذه الأمسية في النادي الأدبي الثقافي .

في حين قال نائب رئيس النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ثامر قمقوم أن توجيه سمو أمير المنطقة يؤكد على أهمية ودور الثقافة في المجتمع ,لافتاً إن هذا التوجيه سيحدث حراك ثقافي شهري تشهده منطقة الحدود الشمالية الذي هو استشعار ورسالة قوية لأبناء المنطقة من المثقفين للمساهمة في رفع الوعي الثقافي ، مضيفا أن الثقافة هي منطلق تطور الشعوب والأمم ,مثمناً المبادرة والاهتمام الكبير وغير المستغرب من سموه بالثقافة والمثقفين.