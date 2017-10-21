 النخيل يواصل استعداده للفاروق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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النخيل يواصل استعداده للفاروق

النخيل يواصل استعداده للفاروق
المناطق - بيشة

يواصل الفريق الأول بنادي النخيل تدريباته تحضيرًا للقاء نظيره الفاروق غداً الأحد في الجولة الثانية من دوري منطقة عسير للدرجة الثالثة، حيث تركّزت الحصص التدريبية على النواحي البدنية والفنية، بإشراف المدرب الوطني مبارك أبو عيده، ومساعده صالح بن ناصر.

واوضح المشرف العام على كرة القدم عبدالله بن ناعسه بأن اللقاء المقبل مهم جدا لمسيرة الفريق في الدوري، مطمئناً الجميع باكتمال استعدادات الفريق، وحرص اللاعبين على تقديم مستوى ونتيجة في هذه المباراة، واعدا محبي النادي بمشاهدة فريقا مميزا ومنظم.

من جهته قال مهاجم الفريق نايف ال حمدان عن مواجهة الغد “مباراة الفاروق ليست سهله على الطرفين، وسنسعى للظهور بالمستوى المأمول الذي يعكس القوة التي تميز  بها الفريق في الجولة الأولى ونظفر بالثلاث نقاط وكسب صدارة المجموعة”.

وأضاف لاعب الوسط عُمير الرمثي بأنه وزملائه مستعدين للقاء فريق الفاروق أفضل استعداد، معربا عن شكره لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري على جهودهم ودعمهم للفريق الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جماهير النخيل ستكون الرقم الصعب في المباراة وبإذن الله نفرح جميعاً بالفوز.

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