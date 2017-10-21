 إلغاء شرط إدخال رقم الهوية لشحن بطاقات الاتصال! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إلغاء شرط إدخال رقم الهوية لشحن بطاقات الاتصال!

إلغاء شرط إدخال رقم الهوية لشحن بطاقات الاتصال!

كشفت مصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتجه لإلغاء شرط إدخال رقم الهوية لشحن بطاقات الاتصال، والمعمول به منذ سنوات في جميع الشركات.
ووفقًا لـ”سبق”، أكدت المصادر أن توجيه وصل لمكاتب شركات الاتصالات يتضمّن أن الهيئة قررت السماح لعملائها بشحن بطاقات الاتصال، دون الحاجة لإدخال رقم الهوية أو الإقامة، بدءاً من ٢٦/ ٢/ ١٤٣٩هـ.
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد بدأت العمل بهذا النظام منذ العام ٢٠١٢م تقريباً، حيث يحتاج العميل حين شحن أو إعادة شحن أو تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع إلى إدخال رقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة ليتمكّن من ذلك.

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