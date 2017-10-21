الكلباني : دور السينما “قادمة “ويجوز ظهور المرأة بها

أكد الشيخ عادل الكلباني أن دور السينما قادمة ولن يطول الزمن في انتظارها، معتبرًا أن التصوير الفوتوغرافي يجوز شرعًا وأن الكاميرا أصبحت جزء من حياتنا ويجب استخدامها فيما ينفع.

وأوضح “الكلباني”: التصوير المحرم الوارد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التصوير المجسم كالتماثيل، أما الصور الفوتوغرافية فجيل الطيبين يسميها العكوس والعكس فهي ليست خلقا.

جاء ذلك في معرض إجابة الشيخ “الكلباني” على سؤال من أحد الحضور في المحاضرة التي ألقاها بالمركز الثقافي والحضاري بمركز، أبو عجرم ضمن الفعاليات المصاحبة لمسابقة أفلام أبو عجرم والتي أدارها الإعلامي محمد الحسن أمس الجمعة.

ولفت “الكلباني” إلى بعض المواقف المرتبطة بمشاهدته قديما للأفلام، قائلًا: الأفلام قديما كانت تخدم أفكار الدول التي تنتجها، والآن نحن أولى باستغلال الأفلام لتوعية الناس وتثقيفها، لافتًا إلى بعض الأفلام التي يراها هادفة مثل أفلام (عمر المختار، الرسالة)، ومسلسل عمر بن الخطاب.

وأشاد “الكلباني” بفكرة إقامة مسابقة لانتاج أفلام هادفة، مؤكدا أن السينما أفضل من المقاهي للشباب لأنها تحت نظر ومتابعة الدولة، مشيرًا إلى إمكانية ظهور المرأة بها ولكن بملابس محتشمة.

وعن حكم الأغاني، شدد “الكلباني” أن المسألة خلافية وليس صحيحا أن التحريم فيها إجماع، لافتًا إلى أن البعض يرى أن سماع الأغاني من الصغائر وليست من الكبائر فالصغائر تكفرها الصلوات والجمعة الى الجمعة، معقبًا: ومن يقول الغناء حرام هذا من حقه أيضا.