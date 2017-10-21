ألمانيا: مرتكب الهجوم بالسكين “ألماني مختل نفسياً”

ألغت الشرطة الألمانية التحذير الأمني في مدينة ميونخ، جنوب ألمانيا، بعد ساعات قليلة من القبض على مشتبه فيه بالاعتداء بالسكين.

وكتبت الشرطة على تويتر اليوم السبت “لم يعد هناك خطر…. وفقا للتحقيقات الحالية، يظل المقبوض عليه مشتبهاً فيه بشدة”.

وناشدت الشرطة، وقوات الإطفاء سابقاً عبر تويتر المواطنين “البقاء في منازلهم وتجنب التواجد في الأماكن التي وقع فيها الاعتداء”>

وحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه يبلغ من العمر 33 عاماً، ألماني الجنسية، ومُسجل في مدينة ميونخ.

وترجح الشرطة أن يكون المشتبه به ارتكب الجريمة بسبب معاناته من اضطراب نفسي.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به لم يدل بأي بيانات، مضيفةً أنه معروف لدى الشرطة في واقعة أحدث فيها إصابات جسدية خطيرة.

وحسب بيانات الشرطة، فإن المهاجم أصاب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة أثناء الاعتداء.

وأوضحت الشرطة أن المصابين ستة رجال وطفل، وامرأة، مضيفة أن المهاجم أصابهم جميعا بصورة عشوائية.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين الرجال هم خمسة ألمان، وروماني، وإيطالي، كما أن السيدة المصابة ألمانية.

وأعلن متحدث باسم الشرطة، في وقت سابق، خبر القبض على المشتبه فيه حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكر المتحدث أن المشتبه حاول الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه.

وأعاد الاعتداء إلى الأذهان هجوم إطلاق النار العشوائي، في يوليو (تموز) 2016 في ميونخ، الذي تسبب في انتحار منفذ الهجوم بعد أن قتل تسعة أشخاص.

يذكر أن ألمانيا شهدت هجومين بالطعن في هامبورغ، ومدينة فوبرتال إلبرفيلد، غرب ألمانيا، في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين على التوالي، أسفراً عن مقتل شخصين، وإصابة سبعة آخرين.