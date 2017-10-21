قادة مدارس دومة الجندل تكرم المشرف أحمد الصليع

كرم قادة المدارس بمحافظة دومة الجندل بالجوف مشرف القيادة المدرسية المتقاعد الأستاذ أحمد بن عبدالكريم الصليع وذلك مساء الأربعاء 28 محرم 1439 بنادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بحضور مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح ورئيس الشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله سلمان الزارع ونخبة من المشرفين التربويين و قادة ووكلاء المدارس .

بدأ الحفل بتقديم وكيل متوسطة المقداد بن عمرو الأستاذ محمد الحسن وآيات من الذكر الحكيم للقاريء هشام الزارع ثم كلمة مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد الوشيح ثم كلمة قادة المدارس ألقاها نيابة عنهم قائد ثانوية الملك سعود الأستاذ صلاح بن أحمد الحسن ثم قصيدة شعرية للشاعر لافي عايش السرحاني ثم كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد الصليع والذي سرد بعض المواقف من ذكريات التعليم و المدارس .

بعدها قدم مدير مكتب التعليم هدية مكتب التعليم بدومة الجندل داعيا للمحتفى به الصحة و السعادة ثم قدم قادة المدارس الدروع والهدايا للمحتفى به وتم تقديم هدية جماعية ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

أشرف على الحفل نخبة من قادة المدارس وهم

خالد المهاوش قائد متوسطة عثمان بن عفان

أيمن البريكان قائد ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز

سامي السعيدان قائد ابتدائية موسى بن نصير

عبدالرحمن العرجان قائد ابتدائية عبدالله بن عمر

بسام البادي قائد ابتدائية عبدالله بن رواحه