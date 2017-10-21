الرئيس التونسي يقلد الأمير سلطان بن سلمان الوسام الأول للاستحقاق تقديراً لجهوده الدولية والإقليمية

قلد فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الوسام التونسي الأول للاستحقاق تقديراً لجهوده الدولية والإقليمية والدور الكبير الذي يبذله، وذلك خلال استقبال فخامته لسموه في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس أمس.

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو الأمير سلطان بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لفخامته.

من جهته، رحب فخامة الرئيس التونسي بسمو الأمير سلطان بن سلمان معبراً عن تقديره الكبير للدور الرائد والمساندة الدائمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية طوال تاريخها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في دعم واستقرار ونمو تونس، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقة تاريخية قوية وراسخة، بُنيت على المحبة والتعاون بما يحقق الخير للبلدين الشقيقين.

وشدد فخامته، على أن المملكة كانت ولا تزال تولي تونس الاهتمام والعناية الخاصة، وهي من أهم دول المنطقة وتعد نبراساً للدول الأخرى، مشيراً إلى أنه يتابع مسيرة التطور في المملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.

وأثنى فخامة الرئيس السبسي على الدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لنصرة قضايا العرب والمسلمين في أنحاء العالم كافة، محملاً فخامته سمو الأمير سلطان بن سلمان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – متمنياً للمملكة المزيد من التطور والازدهار.

واستعرض فخامة رئيس الجمهورية التونسية الجهود الكبيرة والمشرفة التي تقوم بها المملكة إقليمياً ودولياً إلى جانب ما تلقاه تونس حكومةً وشعباً من عناية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، مجدداً التزام تونس حكومة وشعباً بتطوير هذه العلاقات.

وأبرز فخامته خلال الاستقبال الدور التاريخي الذي قامت به المملكة في تأسيس تونس الحديثة وتحريرها من الاستعمار، مشيراً إلى علاقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بالرئيس الحبيب بورقيبة ولقائهما التاريخي وما نتج عنه من تظافر في الجهود لنصرة تونس ودعم مصالحها واستقرارها ونموها.

وأعرب فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مختلف المجالات، وفيما يتعلق بدعم السياحة العربية وتعزيز حضورها، وقال : ” أنا متابع لتاريخكم الحافل بالنجاح ومنح سموكم هذا الوسام هو تقديراً لدوركم وجهدكم فأنتم نموذج للقيادة وتجاوز الصعاب “.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، والوفد الرسمي المرافق لسموه.

ويعد هذا الوسام رفيع المستوى، الثاني الذي يحصل عليه سمو الأمير سلطان بن سلمان من الرئاسة التونسية، حيث حصل في عام 1985م على أعلى وسام للجمهورية التونسية من فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة تقديراً لإنجاز سموه العالمي بعد عودته من رحلة الفضاء كأول رائد فضاء عربي مسلم.