 “كفى” القنفذة توقع شراكات مع التعليم ومكافحة المخدرات لحماية الطلاب من السموم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“كفى” القنفذة توقع شراكات مع التعليم ومكافحة المخدرات لحماية الطلاب من السموم

“كفى” القنفذة توقع شراكات مع التعليم ومكافحة المخدرات لحماية الطلاب من السموم
المناطق - القنفذة

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة  عقد شراكة مع إدارة التعليم بالمحافظة ، ومع إدارة مكافحة المخدرات وذلك على هامش البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (نبراس) والذي دشنه محافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي ، و يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالقنفذة.
ووقع عقد الشراكة عضو التوعية الميدانية بكفى الاستاذ إسماعيل التركي و مدير التعليم بالقنفذة  الدكتور محمد الزاحمي ومدير مكافحة المخدرات النقيب علي جمعان الزهراني ، حيث تنص الشراكة على تبادل الخبرات بين كفى والاطراف الموقعة واقامة المعارض التعريفية والتوعوية بأضرار التدخين والمخدرات في كافة المحافل ، ودعم المشروع الوطني نبراس بكافة السبل فيما يحفظ ابناء هذا الوطن من خطر السموم.
من جهته بيّن مدير جمعية كفى بالقنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي أن مشاركة وتبني الجمعية  وعدد من الجهات الحكومية والخيرية محاربة السموم هو واجب ديني ووطني، ومن واقع الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن.

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