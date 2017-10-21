 منظمة حقوقية توثّق (2304 ) حالات اختطاف للمدنيين منذ الانقلاب في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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منظمة حقوقية توثّق (2304 ) حالات اختطاف للمدنيين منذ الانقلاب في اليمن

منظمة حقوقية توثّق (2304 ) حالات اختطاف للمدنيين منذ الانقلاب في اليمن
واس - عدن

وثق تقريران أصدرتهما منظمة حقوقية يمنية اليوم، 2304 حالات اختطاف للمدنيين قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية خلال الفترة من اكتوبر 2014 م حتى نهاية مايو 2017 م .
ووفقًا لتقريري منظمة “هود”، فإنه صاحب عمليات الاختطاف 490 حالة اقتحام منزل ومحال تجارية و 816 حالة مصادرة للأموال ، وتفجير 95 منزلًا .
وأوضح التقريران أن حالات الاختطاف شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الأساسي والثانوي و 13 أكاديمي و 313 موظفًا حكوميًا ، و 265 طالبًا ، و 559 ناشطًا من شباب ثورة فبراير، فضلًا عن 987 من السياسيين والمعارضين لميليشيا الحوثي صالح ، و 75 حالة اعتقال من الأطفال والنساء .
وكشفا عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريًا ممن استخدمتهم ميليشيا الحوثي وصالح دروعًا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية .

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